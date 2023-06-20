Yılmaz’ın konvoyunda korkutan kaza

KKTC’de resmi temaslarda bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın heyetine eşlik eden motosikletli polislerden Namık Özkan dün sabah trafik kazası geçirdi

KKTC’de resmi temaslarda bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın araç konvoyuna eskortluk yapan trafik polisi Namık Özkan, dün geçirdiği kaza sonucu yaralandı.Namık Özkan, motosikletiyle Cevdet Yılmaz’ın konvoyuna eskortluk yaptığı esnada Alpet trafik ışıklarında yoldaki deformasyondan dolayı kayıp düşerek sürüklendi ve yaralandı.Olayın ardından Namık Özkan, Cevdet Yılmaz’ın konvoyunda bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı.Omuz ve kaburga kemiklerinde kırıkları olan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Namık Özkan’a geçmiş olsun dileklerini ilettiYılmaz’ın paylaşımı şöyle:“KKTC’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında bize eşlik eden polis arkadaşımız Namık Özkan trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Çok şükür kardeşimizin bilinci açık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”Yılmaz bu mesajının ardından Başbakan Ünal Üstel ile birlikte trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Namık Özkan’ı, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, trafik kazası geçiren polis memuru Namık Özkan’ı hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.Tatar, “Geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Namık Özkan hepimizi üzmüştür. Namık kardeşimizin bilincinin açık ve durumunun iyi olması ise tesellimiz olmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim” dedi.