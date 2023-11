Yılmaz kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi Bekir Bozdağ, KKTC'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Ercan Havalimanı’nda Yılmaz ve Bozdağ'ı, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile bazı bakanlar karşıladı.

Başbakan Ünal Üstel ve Cevdet Yılmaz Ercan havalimanında basın toplantısı düzenledi.



Üstel



Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümünde Türkiye hükümet yetkililerini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının Anavatan'ın büyük desteğiyle sürdürdüğü varoluş mücadelesini Cumhuriyet kurarak taçlandırdığını kaydeden Üstel, “Cumhuriyetimizin kurulmasında da, yaşatılmasında da, yüceltilmesinde de Anavatan Türkiyemizin katkıları çok büyüktür ve olmazsa olmazdır.

Dolayısı ile Türkiye'yi iyi günde, kötü günde, tasada ve sevinçte yanımızda görmek bizim için her zaman büyük bir mutluluk olmuştur” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında durduğunu kaydeden Üstel, “Güvenlik istedik, güvenliğimiz sağlanmıştır. Bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak bu Türkiye'nin gerçekleştirdiği mutlu Barış Harekatı sayesindedir. Dünyaya karşı siyasi destek istiyoruz. Türkiye yanımızda duruyor. Yatırımlara destek arıyoruz, Türkiye yanımızda duruyor. Dünya ile kucaklaşmak için yeni bir yola çıktık, yine Türkiye yanımızda duruyor. Dolayısı ile, biz bu samimiyete, saygıya, güvene ve kardeşliğe dayalı, karşılıksız bu sevgiyi, dünyaları verseler hiç bir şeye değişmeyiz. İnanıyorum ki, gelecekte de bir ve tek yürek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmadığı için Türkiye'ye teşekkür etti ve coğrafyada savaşlardan uzak, barış ve huzur içinde bir gelecek temennisinde bulundu.

Üstel, “Biz et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz, tek milletin 2 devleti olarak, biriz ve tek yüreğiz” dedi.



-Yılmaz



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin yıldızı olan KKTC'nin kuruluşunun yıldönümü için adada bulunduklarını söyledi.

40 yıl önce esarete "hayır" diyen Kıbrıslı Türklerin egemenliklerine sahip çıkarak özgür ve bağımsız bir Cumhuriyet kurduğunu kaydeden Yılmaz, nice egemen bağımsız 40 yıllar diledi.

“Kıbrıs sorununun çözümü için öncelikle Kıbrıs Türkünün özden gelen hakları olan eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsü kabul ve beyan edilmelidir” diyen Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin bu haklarının teslim edilmesi ve KKTC’nin tanınması çağrısını yineledi.

KKTC ile TC arasındaki ilişkilerin daha da ileriyle taşınması için görüş alış verişinde de bulunacaklarını kaydeden Yılmaz, Türkiye’nin ikinci yüzyılına girdiğini ve buna Türkiye’nin yüzyılı ismi verdiklerini, bu yüzyılın Kıbrıs Türkü'nün de yüzyılı olacağını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün refahı için KKTC’deki makamlarla başlatılan ortak çalışmaların kararlılıkla yürütüleceğini vurgulayan Yılmaz, Ercan Havalimanı’nın bunlardan biri olduğunu söyledi.



"Öncelikli konu enerji"



Yeni Ercan Havalimanı ile iftihar ettiklerini, yeni projeler bulunduğunu kaydeden Yılmaz, en öncelikli konulardan birisinin de enerji konusu olduğunu, Türkiye’den deniz altına döşenen borularla su getirdikleri gibi kablolarla KKTC’nin Türkiye’deki şebekeye entegre edileceğini, iki tarafın da kazançlı çıkacağını, KKTC’de üretilen yenilenebilir enerjinin daha geniş bir şebekeye verilebileceğini kaydetti.

Türkiye ile KKTC arası elektrik kablosu döşenmesi için fizibilite çalışmasının başladığını kaydeden Yılmaz, projenin hayat bulacağı zamana kadar KKTC’de elektrik sıkıntısı yaşanmaması için uzmanların detaylı bir çalışma yapmakta olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türkünün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları destekleyeceğimizi, KKTC’nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyen Yılmaz, misafirperverlik için teşekkür etti.