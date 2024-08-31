30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, "Türkiye Cumhuriyeti’ni başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda daha da güçlendirmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk, Türk ulusunun en büyük zaferlerinden olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünde bir kere daha huzurunuzdayız.

Başkomutanlığınızda, Kahraman Mehmetçiğin büyük cesaretiyle 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taaruz, Dumlupınar’da zaferle sonuçlanırken, 30 Ağustos Türk ulusunun esareti kabul etmeyeceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bu Büyük Zafer, mazlum uluslara kurtuluş mücadelelerinde ışık olurken, Kıbrıs Türk halkı da bu zaferden aldığı ilham ve güçle ulusal mücadelesini sürdürmüş, kendi devletini ve vatanını yaratmıştır.

Kıbrıs Türk halkı 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam edecek, devletinden ve egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir.

Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğilirken, vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Şanlı tarihimize ve dünya tarihine altın harflerle nakşedilen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102. yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

Yüce milletimiz ve kahraman ordumuzun, her türlü imkansızlığa rağmen giriştiği kurtuluş mücadelesi, 26 Ağustos’ta Başkomutanlığınızda başlayan taarruz ile 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kesin bir zaferle taçlandırılmıştır. Bu zafer, ezilmiş ve haksızlığa uğramış milletlere örnek ve ilham kaynağı olmuştur.

Bölgemizde ve dünyada, istikrarsızlığın giderek arttığı, savaşlara, insani trajedilere tanıklık ettiğimiz bugünlerde, Milli Mücadelesi sonucunda istiklaline kavuşan ülkemiz, mazlum hakların en güçlü savunucularındandır.

Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda daha da güçlendirmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, hayattaki gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”



