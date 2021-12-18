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"Yıllardır okulların ve kamu binalarının güçlendirilmesi hususunda uyarıyoruz"

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"Yıllardır okulların ve kamu binalarının güçlendirilmesi hususunda uyarıyoruz"
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Namık Kemal Lisesi’nde meydana gelen çökme sonucu yaralanan öğrenciye geçmiş olsun dileğinde buunurken, ülkedeki okulların ve kamu binalarının yapısal durumuna bir kez daha dikkat çekti.

Gürcafer, yıllardır okulların ve kamu binalarının güçlendirilmesi hususunda uyarıda bulunduklarını ancak siyasetin önceliğinin hiçbir zaman okullar veya kamu binaları olmadığını kaydetti.

Namık Kemal Lisesi’nde yaşanan üzücü olayın da siyasilere ders olmayacağı kanaatinde olan Cafer Gürcafer, “Ülke yangın yerine dönmüş, okullarımız dökülüyormuş, buna rağmen yeni sarayın temel atma töreni yapılırsa hiç şaşmam” ifadelerini kullandı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer şu açıklamada bulundu:

“Yıllardır; ‘Okullarımız kamu binalarımız güçlendirme ister, Önceliklerimizi belirlerken bunlara öncelik verelim’ diye diye dilimizde tüy bitti. Fakat maalesef dinleyen yok. Namık Kemal Lisesi’nde çökmeden dolayı bir öğrencimiz yaralanmış. Çocuğumuza acil şifalar dileriz. Peki biz bundan bir ders çıkaracak mıyız acaba? Hiç sanmam. Ülke yangın yerine dönmüş, okullarımız dökülüyormuş, buna rağmen yeni sarayın temel atma töreni yapılırsa hiç şaşmam.”

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