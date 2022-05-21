“Yıllardan beri müdahale var”

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardan beri müdahaleler olduğunu söyledi ve “Annan Planı zamanında Talat’ın nasıl cumhurbaşkanı olduğunu bilmeyen mi var?” dedi. Tatar, HP’nin kararıyla ilgili 3 milletvekilinin görevini sürdürmesi gerektiğini söyledi



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müdahale tartışmalarıyla ilgili sözler sarf ederek, yıllardan beri müdahaleler olduğunu söyledi. Tatar, “Annan Planı zamanında Mehmet Ali Talat’ın nasıl cumhurbaşkanı olduğunu bilmeyen mi var?” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’ye konuk olarak, son yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Müdahale sorusuyla başlanılan programda Tatar, yıllardan beri müdahaleler olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Annan Planı zamanında Mehmet Ali Talat’ın nasıl cumhurbaşkanı olduğunu bilmeyen mi var? Talat zamanında ‘Ben Türkiye’de olsam Ak Parti’ye oy veririm’ dedi”

“HP MİLLETVEKİLLERİ, GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELİ”

Yapılanların zorlama olduğunu ve doğru olmadığını kaydeden Tatar, “Memleketin menfaati, bir sonraki seçime kadar Mecliste çalışmak, muhalefet yapmak, yol göstermek” dedi .

HP’nin verdiği kararı değerlendiren Tatar, 3 milletvekilinin de görevini sürdürmesi gerektiğini söyledi. “Bu sunidir, doğal değildir. Halk, ‘bravo’ diyemiyor, yapılanı pek anlamlı bulmuyor. Millete geri dönmeyle neyi değiştirecekler? Bu şartlarda erken seçim olmaz, bu hükümet devam edecek” dedi.

Yeni kurulan hükümete bir şans verildiğini ifade eden Tatar, yapılacak çok iş olduğunu yineledi.

Kendi başbakanlığı döneminde başarılı bir süreç geçirdikleri görüşünü savunan Tatar, HP’nin Maraş açılımı dolayısıyla tepki koyduğunu ve hükümetin başarılarını sahiplenmediğini ifade etti.

Özersay ile diğer iki milletvekili arasında bir tartışma yaşandığını söyleyen Tatar, “Aralarında büyük bir uyumsuzluk var HP de bundan zarar görüyor” şeklinde konuştu.

“ERKEN SEÇİMİ UYGUN GÖRMEDİM”

Anayasa’nın hükümeti kurma görevini herhangi bir milletvekiline verme yetkisini kendisine verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Milletvekilleri kendi arasında seçseydi tercihimdi. CTP Genel Başkanı Erhürman, görevi şartlı olacağını söyledi; ben de kabul etmedim” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın şartlı hükümeti kurma görevini kabul etmediğini söyleyen Tatar, “Ben bu aşamada erken seçimi uygun görmedim” dedi.

UBP MYK’nın tercihini Ünal Üstel’den yana kullandığını onayladığını daha sonra PM’nin de onay verdiğini söyleyen Tatar, “Başkalarının meşru olup olmadığı tartışmalarına girmelerine hiç anlam veremiyorum” şeklinde konuştu. Ünal Üstel hükümetinin güvenoyu almasında UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun da onayı olduğunu söyleyen Tatar, “Sucuoğlu’na teşekkür ederim” dedi.

“Hukuk Profesörü, Prof. Dr. Tufan Erhürman’a soruyorum: Neresi meşuriyet tartışmasına girer?” ifadelerini kullanan Ersin Tatar, kendisinin de hukuk okuduğunu, kanunları ve hukukun felsefesini bildiğini belirtti.

“PROVOKASYON YAPILIYOR”

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği önünde yapılan eylemde tutulan dövizle ilgili de konuşan Ersin Tatar, provokasyon yapıldığını söyledi. “Bazıları bir ekran kuruyor, ağızına geldiği gibi konuşuyor. Hiçbir hukuk devletinde bu kadar istismara tahammül edilemez” diyen Tatar, yaşananlar içerisinde bazı partilerin de olduğunu ve gizlendiklerini ifade etti.

Yaşananlar nedeniyle farklı çirkin hadiselerin de olabileceğini belirten Tatar, uyarıda bulundu; “Bize yakışmaz” mesajını verdi. Kendisinin AB’ye inanan biri olduğunu, HP ile kurdukları hükümetin programında da “AB çatısı altında iki devlet” dediklerini söyledi.

Ekonomik krizle ilgili de sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiyle birlikte turizmin yüzde 80 daraldığını, yükseköğrenimin ise yüzde 60 daraldığını belirtti.

Devletin gelirlerinin çöktüğünü, Türkiye’nin de desteğiyle o sürecin geçtiğini anlatan Tatar, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte pahalılık meydana geldiğini ifade ederek, “Güneyden malları alıp gidenler, fiyatları da yukarıya çekiyor” dedi.

Sürekli bir para akışının olduğuna işaret eden Tatar, enflasyon nedeniyle de yerel gelirlerin arttığını kaydetti.

Yeni bir geçiş noktasının açılıp açılmayacağıyla ilgili de konuşan Tatar, Baf geçiş noktasının açılmasını Kıbrıs’ın güneyinin de uygun bulunmadığını belirtti. Tatar, Haspolat’taki kapının açılmasıyla ilgili bir değerlendirme yapıldığını da sözlerine ekledi.



