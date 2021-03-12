Yılın kadını tektir: Fatma Savaşkan Özuslu

Dr. Bülent Dizdarlı, Temaslı Tarama Ekibini Sorumlu Başhemşiresi Fatma Savaşkan’ın, hem yılın hem de ülke tarihin kadını olduğunu vurguladı





Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin emekli başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Temaslı Tarama Ekibini Sorumlu Başhemşiresi Fatma Savaşkan Özuslu’yu unutmadı, Savaşkan’ın hem yılın hem de ülke tarihin kadını olduğuna işaret etti.

Yılın kadını olarak Temaslı Tarama Ekibini Sorumlu Başhemşiresi Fatma Savaşkan Özuslu’yu seçtiğini ifade eden Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, “Varsın plaketin olmasın. Tarih bu döneme seni ve arkadaşlarını yazacaktır” dedi.

Pandemiyle mücadelede temaslı tarama ekibini başında olan Fatma Savaşkan Özuslu’nun ekibiyle birlikte gecesini gündüzüne katarak, kendinden ve ailesinden ödün vererek çalıştığını anlatan Dizdarlı, “Tarih bu döneme seni ve arkadaşlarını yazacaktır” dedi.

Dizdarlı’nın sitemli paylaşımında “Açıkçası en azından birileri tarafından onun da isminin telaffuz edilmesini bekledim. Ama Heyhat! Kimse adını anmadı.” ifadeleri de yer aldı…

Dizdarlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Yılın kadınını seçtim

Adettir ya her 8 Mart döneminde yılın kadını seçilir. Bu seçimi genelde kadın örgütleri yapar. Erkeklerden aday önerisi alırlar mı bilemem ama benim bu sene için bir adayım vardı.

Açıkçası en azından birileri tarafından onun da isminin telaffuz edilmesini bekledim. Ama Heyhat!

Kimse adını anmadı.

Ama olsun. Ben de tarih de biliyoruz ki ülkemizde yılın kadını tektir. Evet, Fatma Savaşkan Özuslu. O Sensin

Bir yıldır covit-19 a karşı verilen kavgada en öndeydin. Temas gurubunun lideri olarak hastalığın en azından 75 gün ülkemizden kaybolmasını sağlayanların başındaydın. Sonrasında siyasetin yaptığı fütursuz plansız ve adaletsiz açılıma rağmen hasta sayısının artmaması için sen ve arkadaşların günlerce uyumadınız. Temaslıları kovaladınız. Hastalığın yayılmaması için kendinizden verdiniz.

Hayatınızda gece gündüz bir birine karıştı. Ne eş ne çocuk oldu düşündüğünüz.

Evet. Benim sana verecek bir plaketim yok. Ama senin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmayı bilen biri olarak YILIN KADINI olarak seni seçtim.

Varsın plaketin olmasın. Tarihte bu döneme seni ve arkadaşlarını yazacaktır.”

