Yılbaşına özel 2 bin 500 turistin getirilmesi talep ediliyor

Girne’deki bir otelde toplantıya oturan bir grup turizmci, “yılbaşında 2 bin 500 turistin, esnek karantina yöntemiyle” ülkeye girişi konusunda bir teklif hazırladı ve Sağlık Bakanlığı ile pazarlığa oturma kararı aldı





Yerel bulaşın ülke genelinde tavan yaptığı şu günlerde, bir grup turizmci Girne’deki bir otelde toplandı ve halk sağlığını adeta pazarlık masasına yatırdı.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre toplantıya katılan turizmciler, yılbaşına özel “2 bin 500 turistin, esnek karantina yöntemiyle” ülkeye girişi konusunda bir teklif hazırladı ve Sağlık Bakanlığı ile ‘pazarlığa oturma’ kararı aldı.

Hükümete daha önce “6 bin turistin getirilmesini” teklif eden daha sonra sağlık çevreleri ve halktan gelen tepkiler sonucu bu sayıyı 4 bin kişiye çeken turizmcilerin bu talebi, yine sağlık çevreleri ve halkın yoğun tepkisi sonucu reddedilmişti.

Yılbaşına özel 2 bin 500 turisti getirmek için ise Sağlık Bakanı Ali Pilli üzerindeki baskıların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Öte yandan 118 üyesi olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye olan turizmciler arasında 2 bin 500 turistin nasıl dağıtılacağı konusu da turizm kulislerinde tartışılmaya başlandı. Otelcilik sektörünün yalnızca yüzde 5'inin faydalanabileceği öneriye Sağlık Bakanlığı'nın nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

