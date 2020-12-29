Yılbaşı sofrası cep yakıyor

Pahalılığın başını alıp gittiği ülkemizde, yeni yılı karşılamak için bir ailenin yapacağı hazırlık yine cep yakacak. Asgari ücretin 3 bin 820 TL olduğu ülkemizde tek bir akşam için harcanacak para 940 TL civarı olacak
Evde yılbaşı yemeği en az bin TL
Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar covıd-19 salgını nedeniyle yılbaşı akşamını evde kutlayacak. Evde geçirilecek gece için 4 kişilik bir ailenin sofra masrafı 940 TL’ye mal olacak.
Gıynık’ın haberine göre yeni yılı evde karşılayacak vatandaş hayat pahalılığı nedeniyle yine kara kara düşünüyor. Ailesine jest yapıp yıl da bir kez olsun güzel bir gün geçirmek isteyen aileleri yine sıkıntılı bir yılbaşı günü bekliyor. Yeni yıl sofrasına hazırlık yapmaya başlayacak olan vatandaşlar marketlerdeki etiketlerin yüksekliği bütçelerini zorlayacağına beziyor.
Pahalılığın başını alıp gittiği ülkemizde, yeni yılı karşılamak için bir aile, yapacağı hazırlık için yine bir servet harcayacak. Asgari ücretin 3 bin 820 TL olduğu ülkemizde tek bir akşam için harcanacak para 937,15 TL civarı olacak.
MARKETLERDE YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLER BAŞLADI
Vatandaşların yılbaşı sofrası alışverişini yaptığı bu günlerde, birçok market, yılbaşı için “indirim ve çeşit sunma” konusunda kıyasıya yarışa başladı.
Market sahipleri, “yeni yıl pastasından” alacakları payı büyütmek için çeşitli kampanyalar da düzenlemeye başladı.
2021’İ TELEVİZYON VE MANGAL BAŞINDA KARŞILAYACAĞIZ
Televizyon kanallarındaki eğlence programlarının eşliğinde kutlanacak yılbaşı gecesinde hiç kuşkusuz özene bezene hazırlanan sofra, vatandaşın gecesine renk katacak.
Evdeki ortamın güzelliği, masadaki yiyecek, içecek ve meze çeşitliliği ile tamamlanacak. Yaptığımız araştırmaya göre, yiyecek – içecek kalemlerinden ortaya çıkan fiyat en az 399 TL’yi buluyor. Bu kalemlerden içecek grubu içerisinde yer alan rakı veya viski, yılbaşı sofrasında başı çekecek. 2-3 şişe bira ise rakı sevmeyenler için ideal ama ille de “romantik bir yılbaşı” diyenler için şarap kaçınılmaz olacak.
Çocuklar için de kola veya meyve suyu satın alınacağı dikkate alındığında, söz konusu içecekler için ödenecek miktar en az 281,75 TL’ye ulaşıyor.
MANGALLAR YANACAK
Dört kişilik bir tavuk 44 TL’ye mal oluyor. Marketlerden alınacak bir kilo et ise 110 TL. Ana yemeklerin yanında yer alacak yeşillik maliyeti ise 21 TL. Sofrada sıcak ve soğuk mezelerin yeri elbette bambaşka oluyor. Hellim, humus, kuruyemiş ve kestane de sofraları süsleyecek. Bu ürünler için de 207 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Meyveler için de 28,4 TL’lik bir harcama yapmak şart.
Dört kişilik mütevazı bir ailenin yılbaşı sofrasında yer alacak; içecek, yiyecek, meze ve meyve fiyatları şöyle:
İçecekler Fiyatı (TL)
1 şişe şampanya: 90
1 şişe kırmızı şarap: 55
1 şişe viski: 120
3 şişe bira: 24
1 şişe rakı: 85
1 şişe kola (2,5 litre): 12
1 tane 1 litrelik meyve suyu: 13
Toplam: 399 TL
Yiyecekler: Fiyatı (TL)
1 adet tavuk: 44 (Büyük)
Yarım kilo kuzu eti kemiksiz 110
1 kilo pirinç: 10.75
1 büyük boy pasta: 85
4 adet kadayıf: 32
Toplam: 281,75 TL
Yeşillikler: Fiyatı (TL)
1 adet marul: 2
Yarım kilo domates: 2,5
Yarım kilo salatalık: 3,5
Yarım kilo havuç: 4
1 demet maydanoz: 1.50
1 adet gulumbra (Cehennem topuzu): 3,5
Yarım kilo limon: 2,5
1 bağ roka: 1.50
Toplam: 21 TL
Mezeler: Fiyatı (TL)
4 adet hellim: 32
Yarım kilo humus: 18
Yarım kilo Rus salatası: 13
Yarım kilo tahin 19
1 paket kuruyemiş: 56
1 adet yoğurt: 14
1 kilo kestane: 35
1 paket kömür: 8
1 paket pide: 12
Toplam: 207 TL
Meyveler: Fiyatı (TL)
1 kilo portakal: 6
1 kilo mandalina: 4
1 kilo elma: 8,5
1 kilo muz: 9,9
Toplam: 28,4 TL
Genel toplam: 937,15 TL