Yılbaşı sofrası cep yakıyor

Pahalılığın başını alıp gittiği ülkemizde, yeni yılı karşılamak için bir ailenin yapacağı hazırlık yine cep yakacak. Asgari ücretin 3 bin 820 TL olduğu ülkemizde tek bir akşam için harcanacak para 940 TL civarı olacak

Dört kişilik mütevazı bir ailenin yılbaşı sofrasında yer alacak; içecek, yiyecek, meze ve meyve fiyatları şöyle:

Toplam: 399 TL

Toplam: 281,75 TL

Toplam: 21 TL

Toplam: 207 TL

Genel toplam: 937,15 TL

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar covıd-19 salgını nedeniyle yılbaşı akşamını evde kutlayacak. Evde geçirilecek gece için 4 kişilik bir ailenin sofra masrafı 940 TL’ye mal olacak.Gıynık’ın haberine göre yeni yılı evde karşılayacak vatandaş hayat pahalılığı nedeniyle yine kara kara düşünüyor. Ailesine jest yapıp yıl da bir kez olsun güzel bir gün geçirmek isteyen aileleri yine sıkıntılı bir yılbaşı günü bekliyor. Yeni yıl sofrasına hazırlık yapmaya başlayacak olan vatandaşlar marketlerdeki etiketlerin yüksekliği bütçelerini zorlayacağına beziyor.Pahalılığın başını alıp gittiği ülkemizde, yeni yılı karşılamak için bir aile, yapacağı hazırlık için yine bir servet harcayacak. Asgari ücretin 3 bin 820 TL olduğu ülkemizde tek bir akşam için harcanacak para 937,15 TL civarı olacak.Vatandaşların yılbaşı sofrası alışverişini yaptığı bu günlerde, birçok market, yılbaşı için “indirim ve çeşit sunma” konusunda kıyasıya yarışa başladı.Market sahipleri, “yeni yıl pastasından” alacakları payı büyütmek için çeşitli kampanyalar da düzenlemeye başladı.Televizyon kanallarındaki eğlence programlarının eşliğinde kutlanacak yılbaşı gecesinde hiç kuşkusuz özene bezene hazırlanan sofra, vatandaşın gecesine renk katacak.Evdeki ortamın güzelliği, masadaki yiyecek, içecek ve meze çeşitliliği ile tamamlanacak. Yaptığımız araştırmaya göre, yiyecek – içecek kalemlerinden ortaya çıkan fiyat en az 399 TL’yi buluyor. Bu kalemlerden içecek grubu içerisinde yer alan rakı veya viski, yılbaşı sofrasında başı çekecek. 2-3 şişe bira ise rakı sevmeyenler için ideal ama ille de “romantik bir yılbaşı” diyenler için şarap kaçınılmaz olacak.Çocuklar için de kola veya meyve suyu satın alınacağı dikkate alındığında, söz konusu içecekler için ödenecek miktar en az 281,75 TL’ye ulaşıyor.Dört kişilik bir tavuk 44 TL’ye mal oluyor. Marketlerden alınacak bir kilo et ise 110 TL. Ana yemeklerin yanında yer alacak yeşillik maliyeti ise 21 TL. Sofrada sıcak ve soğuk mezelerin yeri elbette bambaşka oluyor. Hellim, humus, kuruyemiş ve kestane de sofraları süsleyecek. Bu ürünler için de 207 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Meyveler için de 28,4 TL’lik bir harcama yapmak şart.1 şişe şampanya: 901 şişe kırmızı şarap: 551 şişe viski: 1203 şişe bira: 241 şişe rakı: 851 şişe kola (2,5 litre): 121 tane 1 litrelik meyve suyu: 131 adet tavuk: 44 (Büyük)Yarım kilo kuzu eti kemiksiz 1101 kilo pirinç: 10.751 büyük boy pasta: 854 adet kadayıf: 321 adet marul: 2Yarım kilo domates: 2,5Yarım kilo salatalık: 3,5Yarım kilo havuç: 41 demet maydanoz: 1.501 adet gulumbra (Cehennem topuzu): 3,5Yarım kilo limon: 2,51 bağ roka: 1.504 adet hellim: 32Yarım kilo humus: 18Yarım kilo Rus salatası: 13Yarım kilo tahin 191 paket kuruyemiş: 561 adet yoğurt: 141 kilo kestane: 351 paket kömür: 81 paket pide: 121 kilo portakal: 61 kilo mandalina: 41 kilo elma: 8,51 kilo muz: 9,9