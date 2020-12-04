Yılbaşı kutlama etkinliklerine sınırlandırma getirildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan yeni kararlara göre Yılbaşında kutlama amacıyla yapılacak etkinliklere kişi sayısı sınırlandırması getirildi

KKTC’ye 3 gün ve daha kısa süreli seyahatlerde karantinasız giriş uygulaması 8-23 Aralık tarihleri arasında iptal edildi. Yılbaşında kutlama amacıyla yapılacak etkinliklere kişi sayısı sınırlandırması getirildi.

Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu pozitif çıkan kişilerin HES kodunda da pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararları açıkladı. Açıklamaya göre, yılbaşında kutlama amacıyla yapılacak etkinliklere kişi sayısı sınırlandırması getirildi. Buna göre, 300 metrekare ve üzeri alanlarda 100 kişi, 100-300 metrekare alanlarda maksimum 50 kişi ve 50-100 metrekare alanlarda maksimum 30 kişi olabilecek.

Hava ve gemi yoluyla ülkeye gelmek amacıyla bilet alacak kişilere HES kodu kontrolü yapılması ve temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekiyor. Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu pozitif çıkan kişilerin HES kodunda da pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem uygulanacak.

08.12.2020 saat 00:01 ile 23.12.2020 saat 23:59 tarihleri arasında ülkeye düzenlenecek charter seferlerde, özel uçaklarda, tarifeli seferlerde ve gemi yoluyla ülkeye giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması iptal edildi. Söz konusu tarihler arasında ülkeye karantinasız girişler durduruldu.

Karantina, test ücretleri ve hastane masraflarının ödenmesi konusunda yetkili makamın Maliye Bakanlığı olduğu belirtildi.

Komitenin 11 Aralık 2020 tarihinde yeniden toplanarak kısıtlamalar ve yılbaşı dönemi öncesi düzenlenecek uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapacağı belirtildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplantısına Sivil Havacılık Dairesi Müdürü de katıldı.