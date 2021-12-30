Yılbaşı için geri sayım

Yeni yıla günler kaldı. Maaşlarının ödenmeye başlamasıyla, çarşıda kısmen de olsa yılbaşı hareketliliği başladı



Yeni yıla günler kala hazırlıklar devam ederken 2022 yılına, 2021’e olduğu gibi COVID-19 salgını gölgesinde girilecek.

COVID-19 pandemisi ve Omicron varyantının hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tüm dünyada önlemler arıtılırken, KKTC’de de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni kararlar alındı ve organizasyonlara bazı kısıtlamalar getirildi.

Yılbaşı organizasyonlarına sadece aşılı kişilerin katılmasına izin verilirken, açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyarak kişi kabul edeceği ve aşısız kişilerin bu organizasyonlara katılamayacağı açıklandı.

Evlerde düzenlenecek kutlamalarda da bir evde 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, bir araya gelenlerin son 72 saatlik negatif PCR/son 24 saatlik negatif antijen testi yapması gerektiği belirtildi.

Ayrıca okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmesi de yasaklandı.

Bu yıl 31 Aralık tarihinin Cuma güne denk gelmesi dolayısıyla 1 Ocak günü resmi tatil ilan edilmedi, yılbaşı tatili hafta sonu devam edecek.

Yılbaşı kutlamaları COVID 19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek, uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiyesi üzerine geçtiğimiz yıllarda belediyeler tarafından düzenlenen konser ve etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak otel ve restoranlar 2022 yılını karşılamaya yönelik eğlence programları hazırlarken, bu mekanlara girişlerde aşı ve test şartı aranacak, aşısız kişiler etkinliklere katılamayacak. Etkinliklere katılacak aşılı kişilerin de son 72 saatlik negatif PCR testi veya son 48 saatlik negatif antijen testi yaptırmaları gerekiyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tüm halka yılbaşı kutlamalarında COVID 19 tedbirlerine uymaları, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Polis Genel Müdürlüğü, halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içinde geçirmesini sağlamak amacıyla tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını açıkladı.

Polis, şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek için, “155 POLİS İMDAT”, “156 NARKOTİK”, “199 İTFAİYE” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halka Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına uyma, alkollü ve süratli araba kullanmama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, komite kararları anımsatılarak; bir evde 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu, bir araya gelenlerin de son 72 saatlik negatif PCR veya son 24 saatlik negatif antijen testi yapması gerektiği vurgulandı.

Trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise bildiriniz.

Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz.

Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yılda da son durak eviniz olsun.

Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız.

Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz.

Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”

2021 yılının son günlerine, dövizde meydana gelen tırmanışın etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar damga vururken, halk ve esnaf bu durumundan olumsuz etkilendi. Emekli maaşlarının önceki gün ödenmesi, bugün memur maaşlarının, 3 Ocak Pazartesi günü ise 13. maaşların ödeneceğinin açıklanmasının ardından çarşıda yılbaşı hareketliliği yaşandığı gözlemlendi.

Merkezi Cezaevi’nde bu yıl pandemiden dolayı görüş yapılamayacak.

Cezaevinde görülen COVID 19 vakaları ve temaslılar nedeniyle cezaevinde görüşler gerçekleştirilemeyecek.

