Yılbaşı heyecanı

2022’nin tamamlanmasına saatler kaldı. Dünya, iyisiyle kötüsüyle 2022’ye veda edip, 2023’ü karşılamaya hazırlanıyor. Yılın son gününde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor

Bugün yılın son günü. 2022’nin tamamlanmasına saatler kaldı. Dünya, iyisiyle kötüsüyle 2022’ye veda edip, 2023’ü karşılamaya hazırlanıyor.

Dünya, ekonomik kriz, savaşların, yoksulluğun, doğal afetlerin yarattığı acılarla dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, yeni yılın insanlığa barış ve huzur getirmesi dileklerinde bulunuluyor.

Yılın son gününde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor.

Sokaklar, mağazalar, süpermarketler dün tıklım tıklımdı. Yeni yılı evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, market ve kasaplara akın etti. Marketlerdeki tatlı telaş, sohbet, muhabbet eşliğinde, evde karşılanacak olan yeni yıla lezzetli sofralarla girebilmek içindi.

Yeni yılı öncesi vatandaşı saran alışveriş telaşı, “tatlı telaş” olarak değerlendirildi.

Son yıllarda alışkanlık haline gelen hediye alışverişinin yanında, son güne kalan market alışverişi de esnafın bir diğer yoğunluğu.

Market alışverişini yapıp, tatlılar, mezeler, yemekler hazırlamaya çalışan ev sahipleri, tatlı bir telaşın içerisine girdi.

Market ve kasaplarda oluşan yoğunlukta alışveriş yapmaya çalışan vatandaşlar, hem ekonomik hem de kaliteli bir sofra hazırlamaya çalışıyor. Büyük, küçük birçok markette oluşan yoğunluk, esnafın da yüzünü güldürdü.

Yılbaşının son saatlere kadar alışverişini yapmayı sürdürecek olan vatandaşlar, piyasada bazı bölgelerde yaşanan durgunluğa canlılık kazandırdı.

ÜNLÜ SANATÇILAR GELİYOR…OTELLER HAZIR

2023’e restoranlarda, otellerde ve diğer eğlence mekanlarında karşılamak isteyenler için de yılbaşı özel programları hazırlandı. Bu mekanlarda Türkiye’den birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

PİYANGO HEYECANI

Öte yandan Devlet Piyangosu, yılbaşı çekilişinde toplam 3 milyon 317 bin TL ikramiye dağıtacak.

Yılbaşı özel çekilişinde verilecek büyük ikramiye 1 milyon 500 bin TL olacak ve ödül sahibini bulana kadar çekiliş tekrarlanacak.

1 milyonu takip eden diğer büyük ikramiyeler ise 125 bin TL, 25 bin TL ve 10 bin TL.



