Yılbaşı gecesi evde ne yapılabilir?

31 Aralık gecesi, 2023 yılına hep birlikte daha iyi bir yıl geçirmek umuduyla gireceğiz. Peki, yılbaşı gecesini evimizde nasıl geçirebiliriz? Sizler için birkaç öneri hazırladık

Yılbaşı oyun geceleri: Evde aile ile birlikte oyun oynayarak eğlenebilirsiniz. Örneğin, Tombala , Monopoly, Scrabble ya da UNO gibi oyunlar oynayarak vakit geçirebilirsiniz.



TV Kanalları:

Aile boyu eğlence programlarını izleyebilir, kanal kanal gezerek piyango çekilişini heyecanla bekleyebilirsiniz. Gece yarısında ise 10’dan 0’a kadar geri sayarak 2023’e girmeyi unutmayın!



Yılbaşı film maratonları:

Yılbaşı gecesi evde film maratonları düzenleyerek vakit geçirebilirsiniz. Özellikle hava soğuk ve yağmurlu olduğunda, film izlemeyi tercih edebilirsiniz.



Yılbaşı yemek pişirme:

Aile bireyleri birlikte yılbaşı için özel yemekler pişirmeyi deneyebilirler. Örneğin, birlikte yılbaşı pastası yapabilir ya da yılbaşı için özel bir menü hazırlayabilirler.



Puzzle veya sanat projeleri:

Evde puzzle yapma veya sanat projeleri yapma aile bireylerinin el becerilerini kullanarak eğlenmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, büyük bir puzzle'ı birlikte tamamlayabilirler veya evde kendi resimlerini ya da çizimlerini yapabilirler.



Yılbaşı kostümleri giyinin:

Aile bireyleri yılbaşı için özel kostümler hazırlayarak eğlenebilirler. Örneğin, maskeler ya da peruklar takarak eğlenceli bir görünüm elde edebilirler.



Uzakta olan yakınlarınızla online görüşmeler yapın:

Diğer yandan, uzakta olan aile fertlerimizle ve bir süredir görüşemediğimiz yakın arkadaşlarımızla online görüşmeler yaparak onları da bu sıcak atmosfere davet edebiliriz. Online görüntülü görüşmeler, hepimiz için farklı bir deneyim sunmaya devam ediyor. 7’den 70’e artık birçok kişi bu şekilde iletişime adapte olmak zorunda kaldık. Eğer zorunlu olarak evlerimizde olmasaydık, belki de uzun zamandır göremediğimiz yakınlarımızla online görüşerek de olsa, bu derece yakınlaşmış olmayacaktık, bu nedenle bunun keyfini hep birlikte çıkarabilirsiniz. Bu sizin uzun zamandır yaşamadığınız bir yılbaşı gecesi yaşamanızı ve anılarınızda ise bir ilk olmasını sağlayabilir.

