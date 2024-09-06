Yıkık dökük evde yaşam mücadelesi

Lefke’de 40 yıldır kaçak yaşam süren 80 yaşındaki Ali Ateş’in içler acısı hali yürek burkuyor

Lefke’ye 40 sene önce gelip artık ayrılmayan ancak, vatandaş da olmayan 80 yaşındaki Ali Ateş’in yaşamı, yürek burkacak kadar kötü.

İddialara göre, “yıllarca uğraşmasına rağmen vatandaşlık” verilmeyen Ateş, hem sağlık sorunları hem de maddi sıkıntıları yüzünden kaçak yaşadığı ülkede zor bir hayat mücadelesi veriyor.

Tavanı çökmüş, duvarları çatlamış ‘yıkılacak’ gibi duran bir evde sessiz sedasız yaşamamaya çalışan Ateş, komşuların ve hayır severlerin yardımı ile karnını doyuruyor. Yaşı itibarıyla sağlığı giderek bozulan Ali Ateş, karnını doyurmak için günü birlik bahçe temizliğine gidiyor, aldığı üç beş kuruşla ekmeğini alıp evine dönüyor.

EV ÇÖKTÜ ÇÖKECEK

Mahallelinin söylediklerine göre, adaya geldiğinde 40 yaşlarında olan Ali Ateş, devlet kanadında tanıdığı olmadığı için ‘vatandaşlık’ alamadı. Her türlü işte çalışan, tek bir suça dahi bulaşmayan Ateş’in kardeşi dışında adada kimsesi yok. Yardımsever bir vatandaşın verdiği evde yıllarca elektriksiz yaşayan Ateş’in elektriği de yine hayırsever bir vatandaşın yardımı ile bağlandı. Çatısı çökmüş kışın dışarda duran yağmurun içerde durmadığı bir evde ikamet eden Ateş’in karnı, yine yardımsever komşularının desteği ile doyuyor. Ateş’in kaldığı ev sağlık koşulları açısından hiç de uygun olmadığı gözlemlenirken, komşuları, onun daha güvenli bir evde kalması gerektiği fikrinde.

80 YAŞINDA TEMİZLİK İŞLERİNDE

Karnını doyurmak evine ekmek götürmek için bulduğu her işe yaşına aldırış etmeden giden Ateş, daha çok bahçe işlerine gidiyor ve kazandığı üç beş kuruşla evine ekmek alıyor. Gazetemize konuşan hayırsever vatandaşlar, 40 yıl içinde kaçağa düşen Ali Ateş’in sağlığının iyi durumda olmadığını belirterek, yetkililerin yardım eli uzatması gerektiğine değindi.