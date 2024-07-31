banner913
banner932
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
18 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
29 0
 
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
21 0
Bu da oldu!
Bu da oldu!
31 0
"Oğlunuz Türkiye'de diye yalanlar söylendi"
134 0
“Karabulutları temizleyeceğim
“Karabulutları temizleyeceğim"
23 0
2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor
2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor
28 0
banner1032

Yiğitler’e Sosyal Tesis Projesi

banner1020

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Yiğitler’e muhtarlık binası, halı saha, büfe, oyun ve dinlenme alanları yapıyor

banner974
Yiğitler’e Sosyal Tesis Projesi
banner971

 
 
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Yiğitler Sosyal Tesis Projesi’nin yakında tamamlanacağını belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında muhtarlık binası, halı saha, büfe, oyun ve dinlenme alanlarının yer alacağı kaydedildi.
Yeni tesisin yakın zamanda hizmete gireceği belirtilen açıklamada, “Değirmenlik Akıncılar beldesi için çalışmaya, üretmeye ve hizmet kalitesini ileriye taşımaya devam edeceğiz. Severek çalışıyor, hizmetle fark yaratıyoruz.” ifadeleri yer aldı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.