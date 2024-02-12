Yiğitler’de insanlık dramı

Yiğitler köyünde yaşayan bakıma muhtaç Ahmet Yusufoğlu için yetkililer göreve çağrıldı

Yiğitler (Arçoz) köyünde Ahmet Yusufoğlu kaderine terk edildi.

“Cezai ehliyeti” olmadığı halde kendi hayatını ve başkalarının hayatını tehlikeye sokan Yusufoğlu önceki gece komşusunun traktörünü çaldı.

Akıl sağlığı yerinde olmayan Yusufoğlu traktörü bir garaja saklayarak kayıplara karıştı.

Polise verilen bilginin ardından, traktör bir garajda bulunurken mahalle sakinleri can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Kısa süre önce elinde nacakla insanları kovalayan çaresiz adamın şuursuz davranışları karşısında köyde yaşayanlar kapı pencere açamayacak durumda.

Mahalle sakinleri hasta adamın durumuna çok üzüldüklerini söyledi. Çok sayıda arabayı çizerek ciddi hasarlarla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden mahalleli, “Artık kendi canımızı geçtik onun derdine düştük. Bütün gece yollarda bir arabanın altında kalabilir veya biri zarar verebilir. Köydeki askerlere de saldırıyor çünkü akıl sağlığı yerinde değil, bilmeden biri zarar verecek” dedi.

Yiğitler köyünde yaşayanlar Ahmet Yusufoğlu’nun tehlikeli hareketleri nedeniyle yaşlı anne ve babasının evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Ahmet hasta ilaçları var ancak kimse yanına yaklaşamıyor, bir tabak yemek veremiyor. Aç yaşıyor ve çok bakımsız. Köylü olarak bu durumu polise bildirdik onun Barış Ruh Hastanesinde olması gerekiyor, bakıma muhtaç. Bu çaresiz hasta adamın başına bir şey gelirse veya birine zarar verirse hesabını kim verecek?” şeklinde konuşarak yetkilileri göreve çağırdı.



