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Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
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Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor

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Pazartesi günü yeniden başlayan Yiğitler-Pile yolu çalışmaları devam ediyor

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Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
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Yapımı 11 Eylül Pazartesi günü yeniden başlayan Yiğitler-Pile yolunda çalışmalar devam ediyor.
İş makineleri, çalışmalara Yiğitler köyü tarafından başlamış durumda.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan diplomatik kaynaklar, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin engelleme girişimi ve yaşanan olayların sonrasında başlayan görüşmelerde bir uzlaşıya yaklaşıldığını belirtti.
Söz konusu kaynaklar, yapımı yeniden başlayan yol çalışmalarında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini de kaydetti.
Pile’de yaşayan Kıbrıs Türkleri yaklaşık 20 yıldır hayatlarını kolaylaştıracak ve diğer bölgelere ulaşımlarını hızlandıracak Pile-Yiğitler yolunun yapılmasını talep ediyor.
 
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