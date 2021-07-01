Yiğitler, muhtarına ağladı

Yiğitler Köyü’nde kaldığı kerpiç evin çökmesi sonucu hayatını kaybeden Köyü Muhtarı Raşit Özsağlam, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Yiğitler Köyü’nde çöken evinin enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Yiğitler Köyü Muhtarı Raşit Özsağlam son yolculuğuna uğurlandı.Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yiğitler köyünde önceki gece meydana gelen feci olay sonucu hayatını kaybeden köy muhtarı Raşit Özsağlam, dün Yiğitler’de düzenlenen askeri tören ile Yiğitler Köyü Mezarlığı’na defnedildi.İçinde yaşadığı kerpiç evin çökmesi sonucunda göçük altında kalarak hayatını kaybeden Raşit Özsağlam’ın vefatı hem ailesi, hem de tüm bölge insanında büyük bir üzüntü yarattı.Yiğitler Köyü Muhtarı olan Raşit Özsağlam’ın eşi Hacer Özsağlam ve kızı Mesaret Özsağlam kazadan hafif yaralı olarak kurtulmuştu.Yiğitler köyünün 27 senelik muhtarı olan Raşit Özsağlam 3 çocuk babasıydı.