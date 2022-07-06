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“Yetti artık, gidin!”

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CTP Genel Başkanı Erhürman’dan hükümete sert çıkış

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“Yetti artık, gidin!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik kesintileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert çıktı.
Erhürman'ın açıklaması şöyle:
"Dün bütün gün yaşanan rezaletten sonra bugün KIB-TEK'ten açıklama: "Elektrik krizinin çözümüne yönelik çalışma başlattık"! Neymiş? Bugün öğleden sonra yakıt gemisi ülkeye gelecekmiş! Demek ki Sn. Üstel "yakıt sıkıntısı yok" demiş ama sıkıntı yakıtmış!
Ve "çalışma başlamış"! Acele etmeseydiniz! Biraz daha sağlık sıkıntısı çekebilirdi insanlarımız! Biraz daha zarar edebilirdi! Üreticiler üretimden kopmakla, gençler göç yollarına düşmekle ilgili kararlarını netleştirebilirdi! Hem bu arada siz de insanlarımızın "yeter artık özelleştirilsin" deme noktasına gelişinin zeminini sağlamlaştırmış olurdunuz!
Bu arada gece yarısı yapılan açıklamaların tersine, 05:30-08:30 arası elektrik kesintisi vardı yine. Yapması gerekenleri hukuka uygun biçimde, zamanında yapmadığı gibi, söyledikleri de birbirini tutmayan, halkta asla güven uyandırmayan bir yapı!
"6 aydır yetti artık, gidin" dememizi mi bekliyorsunuz?! Söyleyelim o zaman: Verdiğiniz zararlara her gün bir yenisini ekliyorsunuz! Yetti artık! Gidin!"
 
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