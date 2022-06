“Yeterli kaynak mevcut, sorun siyasi sorumsuzluk”

KTÖS: “Bu ülkede yeterli kaynak mevcuttur. Kaynakların eşit ve adil kullanımı noktasında bürokratik sorumsuzluklar vardır”





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğinin maaş ve ücretlere her ay yansıtılması gerektiğini kaydederek, “Bu ülkede yeterli kaynak mevcuttur ancak kaynakların eşit ve adil kullanımı noktasında bürokratik sorumsuzluk vardır” dedi.

Ülkenin kaynaklarını kendilerine ve siyasi yandaşlarına kullanmakla suçladığı hükümeti istifa ederek toplumun önünü açmaya çağıran Baybora, “Varlık nedenleri yandaşlarına ve kendilerine menfaat sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumu tarihinin en ağır ekonomik koşullarıyla karşı karşıya kaldığını, toplumun büyük kesiminin her geçen gün yoksullaştığını, alım gücünü kaybettiğini belirten Baybora, önerileri paylaştı.

Alım gücünün bir nebze de olsa korunabilmesi için maaş ve ücretlere gerçek rakamlar üzerinden her ay hayat pahalılığı ödeneği verilmesi, düşük ücretle çalışanlara ve emeklilere maaş artışı yapılması gerektiğini ifade eden KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, üretimin de küçük esnafın da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“Bu ülkede yeterli kaynak mevcuttur. Kaynakların eşit ve adil kullanımı noktasında bürokratik sorumsuzluklar vardır” ifadesini kullanan Baybora, hükümetin toplumu düşünmediğini, temsil de etmediğini savundu.

Baybora, şöyle devam etti.

“Kayıt dışılıkla mücadele edilerek yeterli vergi toplanması ve süper zenginlerden servet vergisi alınması ile toplumun ekonomik koşulları iyileştirilebilir. Merkez Bankası’nın karı 506,5 milyon TL’ye yükselmiştir. Maliye’nin bütçesi 499,8 milyon TL fazla vermiştir. TC Yardım ve Kredileri başlığı altında gösterilen bütçe kalemi hala sıfırda olmasına rağmen, ayaklarımız üstünde durabiliyoruz. Ülke kaynaklarını kendilerine ve siyasi yandaşlarına kullanan UBP-DP-YDP hükümeti hemen istifa ederek toplumun önünü açmalıdır.”