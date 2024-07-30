Yeterli denetim yapılmıyor!

Son dönemde artış gösteren ölümlü iş kazaları, ‘denetim’ tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Ülkede başta inşaat sektörü olmak üzere, işyerlerinde ölümlü ve ağır yaralanmalı kazalar artarken, Çalışma Dairesi, yeterli denetimleri yapmamakla suçlanıyor.

Temmuz ayı bitmeden 19, 29 ve 38 yaşındaki iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ülkede son 6.5 ayda meydana gelen iş kazaları, kazaların oluş şekli, meydana geldiği ortamlar ve kaza esnasında işçinin iş güvenliği bağlamında hangi şartlarda çalıştığına ilişkin istatistikler ise Çalışma Dairesi’nin etkin bir denetim ve yaptırım gücü ortaya koymadığı iddialarını artırdı.

İş kazalarına ilişkin istatistikler en çok kazanın inşaatlarda olduğunu ortaya koydu. Kazaların oluş şekline bakıldığında ise tedbir yetersizliği nedeniyle yüksekten düşme ilk sırada yer aldı. İş kazalarının kurbanı konumundaki işçiler de ‘baret takma, kemerle bağlanma’ gibi en basit tedbirleri almadan yüksekte çalışmaya devam ediyor. Yeterli bilince sahip olmayan, çoğu yabancı uyruklu inşaat işçileri ise baret yerine şapka takıyor ve bellerinde ise emniyet kemeri yok. İş kazaları birçok işçi gibi bazı işverenlere de ders olmuyor. Ölümlü iş kazalarına rağmen işçiler özellikle inşatlarda gerekli tedbirler alınmadan çalıştırılıyor. İşverenler en çok denetim eksikliğine güveniyor.

