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"Yeter artık bu kadar saygısızlık"

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Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, rampanın önüne park eden sürücüye “Yeter artık bu kadar saygısızlık" diyerek tepki gösterdi

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"Yeter artık bu kadar saygısızlık"
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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, park ihlalleri nedeniyle büyük bir tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rampanın önüne park eden sürücüye sert eleştirilerde bulundu.

Kibrit, “Yeter artık bu kadar saygısızlık. Biraz daha derneğin içerisine girecek neredeyse. Park etmişsin zaten rampanın önüne, hiç olmazsa bir yer bıraksaydın geçebileceğimiz. Ama yok, Mercedes’iniz açıkta kalmasın. Anons yaptırmama rağmen gelip de çekmedin da. Aferin sana, insan oldun, aferin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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