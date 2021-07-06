banner583
banner676
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
36 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
309 0
 
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
9 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
496 0
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
44 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
24 0
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
51 0
banner661
banner682

Yeşiltepe'de korkutan yangın

banner476

Yeşiltepe'de çıkan yangın sonucu bir evin alt kısmı, içerisindeki eşyalar, evin garajındaki malzemeler ve 4.5 dönümlük arazideki kuru otlar yandı

banner666
Yeşiltepe'de korkutan yangın

 
Murat ASLAN
Yeşiltepe'de dün çıkan yangın, korkulu saatler yaşattı.
Yeşiltepe'de saat 15:30 sıralarında 20 Temmuz Caddesi üzerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu iki kattan oluşan Valery Voronov'a ait evin alt kısmı ve içerisindeki eşyalar, evin garaj kısmı içerisinde bulunan izolasyon malzemeleri, tahta ve odunlar ile yaklaşık 4.5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı.
Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.