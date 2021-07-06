Yeşiltepe'de korkutan yangın

Yeşiltepe'de çıkan yangın sonucu bir evin alt kısmı, içerisindeki eşyalar, evin garajındaki malzemeler ve 4.5 dönümlük arazideki kuru otlar yandı

Yeşiltepe'de dün çıkan yangın, korkulu saatler yaşattı.Yeşiltepe'de saat 15:30 sıralarında 20 Temmuz Caddesi üzerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu iki kattan oluşan Valery Voronov'a ait evin alt kısmı ve içerisindeki eşyalar, evin garaj kısmı içerisinde bulunan izolasyon malzemeleri, tahta ve odunlar ile yaklaşık 4.5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı.Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.