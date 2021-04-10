Yeşilköy ve Adaçay'da hortum zarara neden oldu

Karpaz bölgesi köylerimizden Yeşilköy ile Adaçay'da bugün sabah saatlerinde çıkan hortum korkulu anların yaşanmasına neden olurken bazı yerlerde hasara yol açtı.Yeni Erenköy Belediyesi sınırları içinde olan Yeşilköy ile Adaçay köylerinde çıkan hortumun bazı evlerde ve araçlarda hasara sebep olduğu bildirildi.Konuyla ilgili olarak Yeni Erenköy Belediyesi Başkanı Emrah Yeşilırmak şu paylaşımı yaptı:"Dünyanın dengesini bozduğumuz kesin!Bugün sabah saatlerinde Beldemize bağlı Adaçay ve Yeşilköy köylerimizde çıkan hortum sebebiyle maddi hasarlar meydana gelmiştir. Bu sebeple maddi hasara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Belediye ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmalarını yapmışlardır. Hafta başında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını saracağız.Geçmiş olsun hepimize."