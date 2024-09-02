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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü törenlerle kutlanacak

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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü törenlerle kutlanacak
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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıl dönümü perşembe günü törenlerle kutlanacak.
Bu kapsamda Yeşilırmak Şehitliği ve Atatürk Büstü önünde iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17.30’da, ikinci tören ise 18.15’da 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yapılacak.
Törenlerde protokol tarafından çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla tamamlanacak.
 
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