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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü törenlerle kutlanacak

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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıl dönümü 5 Eylül Perşembe törenlerle kutlanacak.

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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü törenlerle kutlanacak
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Bu kapsamda Yeşilırmak Şehitliği ve Atatürk Büstü önünde iki ayrı tören düzenlenecek.
İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17.30’da, ikinci tören 18.15’da 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde düzenlenecek.
Törenlerde protokol tarafından çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.
 
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