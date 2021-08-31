Yeşil Barış Hareketi : Petrolparça parça Karpaz kıyılarına vardı

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yoğun olmayan bir şekilde, parça parça Karpaz kıyılarına vardığı bilgisini aldıklarını aktararak, “Hemen toplanmaya başlanmalı, artık dakikalarla yarışıyoruz” dedi. Bölgede şu anda Çevre Koruma Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ve Sahil Emniyet ekipleri ve Türkiye’den gelen iki römorkörün hazır bulunduğu ve ilerleyen saatlerde bariyer çekileceği bilgisini aldıklarını belirten Tel, “Sızıntıya henüz uluslararası sulardayken müdahele edilmeliydi. Bu sızıntı hiçbir kıyıya vurmadan durdurulabilirdi. Sızıntı uluslararası sulardayken Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerinin iş birliğiyle, çevresi bariyerlerle çevrilerek durdurulabilirdi. Bu konuda sınıfta kaldık” dedi.

“PETROL SIZINTISI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN FARK EDİLDİ… SURİYE HABER VERMELİYDİ”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Suriye’yi de petrol sızıntısını bölgedeki ülkelere haber vermemekle suçladı. Kıbrıs’a doğru yaklaşan sızıntının uydu görüntülerinden farkedildiğini anlatan Tel, bunun ardından Güney Kıbrıs’ın da müdahaleye hazırlandığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerine yardım ve iş birliğine hazır olduklarını ilettiklerini kaydetti.

ATAOĞLU’NA ELEŞTİRİ…

“Etrafımızda sürekli petrol gemileri geziyor. Sadece bundan dolayı bile önlemlerin alınması gerekirdi” diyen Tel, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun “yarından itibaren denize girilmesin” şeklindeki açıklamalarını çevreye sadece insan özelinde baktığı, bir bütün olarak göremediği gerekçesiyle eleştirdi. “KUZEY KIYILARINA DÖNEBİLİR” Petrolün parça parça Karpaz kıyılarına vardığını yineleyen Tel, doğu kıyılarını teğet geçen petrolun gün içerisinde rüzgar ve akıntının durumuna göre yön değiştirerek kuzey kıyılarına dönebileceği uyarısında bulundu. Tel, çevrenin bir bütün olduğunu vurgulayarak, “İskenderun’a da gitmesin, kuzey sahilimize de” dedi.