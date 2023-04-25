"Yerli ürünlere gereken önem verilmeli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ektam Kıbrıs Ltd. Genel Müdürü Egemen Erdoğan, Direktör Kemal Şentürkler ve eski Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip'i birlikte kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasında, Ektam Kıbrıs Ltd. yetkililerinin çalışmalarıyla yerli üretime katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yerli ürünlerin geliştirilmesinin, güvenilirliğinin ve tercih edilmesinin KKTC ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin daima yerli üreticiyi desteklediğini ifade ederek, bundan sonra da desteğe devam edeceğini, Kıbrıs Türk sanayisinin gelişmesi ve yerli ürünlere gereken önemin verilmesi için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

