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Yerli ürünler temiz, sarı elmada limit üstü kalıntı bulundu

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Yerli ürünler temiz, sarı elmada limit üstü kalıntı bulundu
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Tarım Dairesi, yerli ürünlerden alınan tüm numunelerin temiz çıktığını, ithal ürünlerden ikisinde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi, 26 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler” çizelgesinde değerlendirilerek, şu sonuçlar elde edildi:
“İthal Ürünlerden: 19 numunenin 17’si temiz olup, 2 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmiştir. İşleyen Kardeşler ve Non Foods’a ait Sarı Elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmaların isteği üzerine imha edilmiştir. Yerli Ürünlerden 10 numunede 10’u temiz olup, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmamıştır.”
 
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