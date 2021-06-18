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Yerli ürünler temiz, 3 ithal üründe limitüstü kalıntı

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Yerli ürünler temiz, 3 ithal üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 11-17 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen üç ithal ürün imha edildi. Analiz edilen yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.

Tarım Dairesi’nin açıklamasında, 26 ithal üründen numune alınarak yapılan analizler neticesinde, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (Stk), Orc Foods’a ait kırmızı üzümde ve Svs Tic. Ltd.’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmaların isteği üzerine imha edilmiştir” denildi.

YERLİ ÜRÜNLER TEMİZ

Açıklamada, 18 yerli üründen alınan numunelerin tümünün temiz olduğu ve bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı da kaydedildi.
 

18 Haziran 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
M. Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Henege Tarım İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Çağsın Trd. Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz
Unipass Paz. İthal Pul Biber Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Orc Foods İthal K.Üzüm Limit Üstü
Orc Foods İthal Kiraz Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.m Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Karnabahar Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Granny Smith Temiz
Cahide Kılıç İthal Karnabahar Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karnabahar Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Limit Üstü
Muha Sebze ve Meyve İthal Kiraz Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Granny Smith Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Nar Temiz
İllias Bedri Koruçam Fasulye (Yeşil) Temiz
Nihat Aydın Akdeniz Domates (bardak) Temiz
Nihat Aydın Akdeniz Domates Temiz
Salim Yalçın Tatlısu Üzüm Temiz
Hamiyet Doğan Mağusa Patlıcan Temiz
Niyazi Esengül Mağusa Hıyar Temiz
Mehmet Sepetçi Mağusa Domates Temiz
Mehmet Sepetçi Mağusa Kabak Temiz
Sevim Bilgin Mağusa Hıyar Temiz
İbrahim Oymacı Doğancı Kayısı Temiz
İbrahim Oymacı Gaziveren Şeftali Temiz
İbrahim Oymacı Gaziveren Erik Temiz
Ahmet Acıksöz Kalkanlı Hıyar Temiz
Şafak Gökçebelli Mevlana Erik Temiz
Eşref Özbilgili Karşıyaka Domates Temiz
Ahmet Çakır Koruçam Nane Temiz
Ahmet Çakır Koruçam Maydanoz Temiz
Arnet Ltd. İhraç Patates Temiz
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