Yerli ürünler temiz, 3 ithal üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 11-17 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen üç ithal ürün imha edildi. Analiz edilen yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.
Tarım Dairesi’nin açıklamasında, 26 ithal üründen numune alınarak yapılan analizler neticesinde, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (Stk), Orc Foods’a ait kırmızı üzümde ve Svs Tic. Ltd.’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmaların isteği üzerine imha edilmiştir” denildi.
YERLİ ÜRÜNLER TEMİZ
Açıklamada, 18 yerli üründen alınan numunelerin tümünün temiz olduğu ve bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı da kaydedildi.
|18 Haziran 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Henege Tarım
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Çağsın Trd. Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|Unipass Paz.
|İthal
|Pul Biber
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Orc Foods
|İthal
|K.Üzüm
|Limit Üstü
|Orc Foods
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Akça
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.m
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Karnabahar
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Karnabahar
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Karnabahar
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Limit Üstü
|Muha Sebze ve Meyve
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nar
|Temiz
|İllias Bedri
|Koruçam
|Fasulye (Yeşil)
|Temiz
|Nihat Aydın
|Akdeniz
|Domates (bardak)
|Temiz
|Nihat Aydın
|Akdeniz
|Domates
|Temiz
|Salim Yalçın
|Tatlısu
|Üzüm
|Temiz
|Hamiyet Doğan
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|Niyazi Esengül
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Mehmet Sepetçi
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Mehmet Sepetçi
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|Sevim Bilgin
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|İbrahim Oymacı
|Doğancı
|Kayısı
|Temiz
|İbrahim Oymacı
|Gaziveren
|Şeftali
|Temiz
|İbrahim Oymacı
|Gaziveren
|Erik
|Temiz
|Ahmet Acıksöz
|Kalkanlı
|Hıyar
|Temiz
|Şafak Gökçebelli
|Mevlana
|Erik
|Temiz
|Eşref Özbilgili
|Karşıyaka
|Domates
|Temiz
|Ahmet Çakır
|Koruçam
|Nane
|Temiz
|Ahmet Çakır
|Koruçam
|Maydanoz
|Temiz
|Arnet Ltd.
|İhraç
|Patates
|Temiz