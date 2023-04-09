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Yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü

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Yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü
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Tarım Dairesi’nin 31 Mart -6 Nisan 2023 tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlara göre, ithal 32 ürün numunesinin tamamı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.
 Yerli ürünlerde 10 numunede 9 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tatlısu köyü sakini Adem Milli’ye ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü saptandığından imha edildi.
 
7 Nisan 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Köşe Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Mert Uluşan (asker için) İthal Havuç Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma St. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz
Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz
TÜK İthal Kuzu B.Tamamlayıcı Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Soya  Küsbesi Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
Akdeniz Gıda Ve Tarım İthal Karnabahar Temiz
Akdeniz Gıda Ve Tarım İthal Pırasa Temiz
Svs Tic Ltd. (asker için) İthal Çilek Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi  Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz
Orc Foods Ltd. İthal Elma Kırmızı Temiz
Orc Foods Ltd. İthal Elma Sarı Temiz
Mesut Karakuş İthal Elma Stk Temiz
Mesut Karakuş İthal Elma Golden Temiz
Doğu Peri Yavuz Tatlısu Salatalık Temiz
Eyüp Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
Eyüp Çil Tatlısu Fasulye  Temiz
Adem Milli Tatlısu Fasulye  Temiz
Adem Milli Tatlısu Salatalık Limit Üstü
Adnan Akbaş Mağusa Marul  Temiz
Hamiyet Doğan Mağusa Kabak Temiz
Fatma Kocakaya Mağusa Marul  Temiz
Ramazan Ateş Mağusa Domates Temiz
Fatma Dağtepe Mağusa Maydanoz Temiz
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