Yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlara göre, ithal 32 ürün numunesinin tamamı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.
Yerli ürünlerde 10 numunede 9 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tatlısu köyü sakini Adem Milli’ye ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü saptandığından imha edildi.
|7 Nisan 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Mert Uluşan (asker için)
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma St.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Akari Free Port
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Kuzu B.Tamamlayıcı
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Akdeniz Gıda Ve Tarım
|İthal
|Karnabahar
|Temiz
|Akdeniz Gıda Ve Tarım
|İthal
|Pırasa
|Temiz
|Svs Tic Ltd. (asker için)
|İthal
|Çilek
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Orc Foods Ltd.
|İthal
|Elma Kırmızı
|Temiz
|Orc Foods Ltd.
|İthal
|Elma Sarı
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Doğu Peri Yavuz
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|Eyüp Çil
|Tatlısu
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|Eyüp Çil
|Tatlısu
|Fasulye
|Temiz
|Adem Milli
|Tatlısu
|Fasulye
|Temiz
|Adem Milli
|Tatlısu
|Salatalık
|Limit Üstü
|Adnan Akbaş
|Mağusa
|Marul
|Temiz
|Hamiyet Doğan
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|Fatma Kocakaya
|Mağusa
|Marul
|Temiz
|Ramazan Ateş
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Fatma Dağtepe
|Mağusa
|Maydanoz
|Temiz