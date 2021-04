Yerli üç üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 18 numunede bitki koruma ürünü tespit edilmedi. Yerli ürünlerde 17 numuneden 14’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü bulunan 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Açıklamada, “Mağusa sakinlerinden Fatma Fidan’a ait rokada ve Lapta sakinlerinden Mehmet Dolmacı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Akdeniz köyü sakinlerinden İbrahim Kırmızıgil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur” denildi.

2 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

Orc Foods İthal Armut Deveci Temiz

Orc Foods İthal Elma Stk. Temiz

TÜK İthal Arpa yemlik Temiz

Fatma Fidan Mağusa Roka Limit Üstü

Selahattin Kuş Mağusa Patlıcan Temiz

Selahattin Kuş Mağusa Hıyar Temiz

Atilla Aslan Mağusa Maydanoz Temiz

Cengiz Mendeli Mağusa Maydanoz Temiz

FikriArslan Güzelyurt Soğan Temiz

Necat Kaş Kalkanl ı Bakla Temiz

Necat Kaş Kalkanlı Beyaz Lahana Temiz

Elmas Kervanoğlu Güzelyurt Marul Temiz

Hamiyet Doğan Mağusa Kapya Biber Temiz

İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates Limit Üstü

İlker Koryürek Güzelyurt Domates Temiz

İlker Koryürek Güzelyurt Kabak Temiz

Uraz Kazali Güzelyurt Çilek Temiz

Mehmet Dolmacı Lapta Patlıcan Temiz

Mehmet Dolmacı Lapta Ispanak Limit Üstü

Zekeriya Boğahan Karşıyaka Domates Temiz