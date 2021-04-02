Yerli üç üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 18 numunede bitki koruma ürünü tespit edilmedi. Yerli ürünlerde 17 numuneden 14’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü bulunan 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.
Açıklamada, “Mağusa sakinlerinden Fatma Fidan’a ait rokada ve Lapta sakinlerinden Mehmet Dolmacı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Akdeniz köyü sakinlerinden İbrahim Kırmızıgil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur” denildi.
2 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
Orc Foods İthal Armut Deveci Temiz
Orc Foods İthal Elma Stk. Temiz
TÜK İthal Arpa yemlik Temiz
Fatma Fidan Mağusa Roka Limit Üstü
Selahattin Kuş Mağusa Patlıcan Temiz
Selahattin Kuş Mağusa Hıyar Temiz
Atilla Aslan Mağusa Maydanoz Temiz
Cengiz Mendeli Mağusa Maydanoz Temiz
FikriArslan Güzelyurt Soğan Temiz
Necat Kaş Kalkanl ı Bakla Temiz
Necat Kaş Kalkanlı Beyaz Lahana Temiz
Elmas Kervanoğlu Güzelyurt Marul Temiz
Hamiyet Doğan Mağusa Kapya Biber Temiz
İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates Limit Üstü
İlker Koryürek Güzelyurt Domates Temiz
İlker Koryürek Güzelyurt Kabak Temiz
Uraz Kazali Güzelyurt Çilek Temiz
Mehmet Dolmacı Lapta Patlıcan Temiz
Mehmet Dolmacı Lapta Ispanak Limit Üstü
Zekeriya Boğahan Karşıyaka Domates Temiz