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Yerli üç üründe limit üstü kalıntı

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Yerli üç üründe limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 18 numunede bitki koruma ürünü tespit edilmedi. Yerli ürünlerde 17 numuneden 14’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü bulunan 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Açıklamada, “Mağusa sakinlerinden Fatma Fidan’a ait rokada ve Lapta sakinlerinden Mehmet Dolmacı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Akdeniz köyü sakinlerinden İbrahim Kırmızıgil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur” denildi.
2 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                        
İsim                  Yerli/ithal      Ürün                Analiz Sonucu
Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Ank.        Temiz
SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Deveci    Temiz
SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk.             Temiz
Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz
Halil Kasap Paz. İthal       Armut S.M          Temiz
Halil Kasap Paz. İthal       Çeri Domates    Temiz
Şetar Tic. Ltd.    İthal       Elma Stk.             Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz
SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk.             Temiz
SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Golden     Temiz
SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz
SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut S.M          Temiz
SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Ank.        Temiz
Orc Foods           İthal       Armut Deveci    Temiz
Orc Foods           İthal       Elma Stk.             Temiz
TÜK                       İthal       Arpa yemlik       Temiz
Fatma Fidan      Mağusa  Roka                   Limit Üstü
Selahattin Kuş   Mağusa Patlıcan               Temiz
Selahattin Kuş   Mağusa Hıyar                     Temiz
Atilla Aslan         Mağusa Maydanoz         Temiz
Cengiz Mendeli Mağusa Maydanoz         Temiz
FikriArslan          Güzelyurt            Soğan    Temiz
Necat Kaş            Kalkanl ı               Bakla     Temiz
Necat Kaş            Kalkanlı Beyaz Lahana    Temiz
Elmas Kervanoğlu Güzelyurt       Marul    Temiz
Hamiyet Doğan Mağusa Kapya Biber       Temiz
İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates      Limit Üstü
İlker Koryürek   Güzelyurt Domates        Temiz
İlker Koryürek   Güzelyurt            Kabak   Temiz
Uraz Kazali          Güzelyurt            Çilek      Temiz
Mehmet Dolmacı Lapta           Patlıcan     Temiz
Mehmet Dolmacı Lapta        Ispanak       Limit Üstü
Zekeriya Boğahan Karşıyaka Domates    Temiz
 
 

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