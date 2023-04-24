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Yerli iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Yerli iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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Yerli iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi 14-20 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirildi.
İthal ürünlerde 35 numunede 35 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen    ürüne rastlanılmadı.
Yerli ürünlerde 10 numunede 8 numune temiz olup limit üstü   bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürüne rastlanıldı.
Çayönü köyü sakinleri Sultan Torun ve Şerife Çil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 
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