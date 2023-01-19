banner875
banner885
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
14 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
15 0
 
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
24 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
22 0
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
97 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
35 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
33 0
banner878

“Yerini doldurmak çok zor”

banner476

86 yaşında hayata veda eden KTBK eski komutanı 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, askeri törenle defnedildi

banner825
“Yerini doldurmak çok zor”
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanı olarak görev yaparken Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum protestocu için 'vur' emri vermesiyle bilinen 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı pazartesi günü hayatını kaybetmişti.
Kundakçı için dün İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde askeri tören düzenlendi.
Korgeneral Hasan Kundakçı'nın kızı Ömür Gülsen Özbahar, "Yaptıklarını anlatmakla bitmez. Benim babam büyüktü ama etraftan onun söylenenleri duyduğumda gözümde daha çok büyüyor. O kadar büyük bir adam ve güzel bir insanmış ki. Yerini doldurmak çok zor. Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. 
"GÖREV YAPTIĞIMIZ YILLARDA ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM" 
İlker Başbuğ ise "Komutanımla bizim beraberliğimiz 1966 yıllarına dayanır. İlk doğu görevimde beraberdik. Kendisi 1993- 1995 yılları arasında Diyarbakır'da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde bende onun iki sene yardımcılığı görevini yaptım. Sayın komutanım Hasan Kundakçı şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki TSK'nın terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, tecrübeli, bilgili komutanlarından birisiydi. Özellikle görev yaptığımız yıllar arasında ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.