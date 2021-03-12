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Yerine getiremeyeceğiniz sözler verdiniz

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HP Başkanı Özersay, hükümetin mali protokolde yerine getirilemeyecek taahhütler verdiğine dikkat çekti

Yerine getiremeyeceğiniz sözler verdiniz

Mecliste konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye ile imzalanan mali protokolle ilgili daha önce sordukları soruları anımsattı, “neyin sözünü verdiniz” diye sorduklarını ancak sorularına yanıt alamadıklarını ifade etti. 
Hükümete “Yerine getiremeyecek gibi göründüğünüz taahhütlere imza atmış gibi görünüyorsunuz” diyerek “Bu sözlerin anlamını ve kapsamını bilmiyorsanız büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir” ifadelerini kullandı. 
Özersay her durumda yazılı olarak verdikleri sorulara yazılı dahi olsa yanıt beklediklerini kaydetti, hükümetin bu soruların izahını vermekle yükümlü olduğunu dile getirdi. 


 
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