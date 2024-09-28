Yerel yönetimde Azerbaycan’la işbirliği

KKTC ve Azerbaycan yerel yönetimleri arasında, eğitimden sağlığa spordan turizme, çevreden ulaşıma kadar birçok alanda projeler hayata geçirilecek

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) arasında yerel yönetimde çeşitli alanlarda iş birliğini öngören protokol imzalandı.

Girne'de The Arkın Colony Hotel’de düzenlenen imza törenine İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Azerbaycan’dan ve KKTC’den belediye başkanları katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Azerbaycan Şehir Belediyeler Birliği Başkanı ve Nerimanov Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev’in imza koyduğu protokol uyarınca Türk Dünyası Belediyeler Birliği koordinasyonunda iki ülkenin yerel yönetimleri arasında etkili ve sistematik istişare ve bilgi alışverişi oluşturulması ve sürdürülmesi öngörülüyor.

İmza töreninde ilk sözü alan Mahmut Özçınar, bu protokolün, Türk Dünyası Belediyeler Birliği organizasyonda, sosyal, kültürel, ekonomik, tecrübe paylaşımını geliştirmeye yönelik çalışmalara ivme kazandırmak ve kardeş belediyeciliği yaygınlaştırmak için oluşturulduğunu söyledi.

Özçınar, “Bu, uzun yıllardır çalışmalar sürdürdüğümüz Azerbaycan ekibinin ilk resmi temasıdır, tarihimizde bir ilktir. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Azerbaycan Şehir Belediyeler Birliği Başkanı ve Nerimanov Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev de, KKTC’de bulunmaktan ve böyle bir iş birliği protokolü imza koymaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu protokollerin ve kardeş şehir ilişkilerinin devamını diledi.

Taghiyev, “Her bir Türk devleti canımızdır, kanımızdır. Çok güzel tabiatı olan kardeş ülkedeyiz, sizinle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği arasında imzalanan protokolün önemine işaret ederek, bunun KKTC’nin uluslararası alanda tanınması için de önemli olduğunu söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda 3’üncü kez KKTC’ye yönelik tecrit ve izolasyonların kaldırılması ve KKTC’nin tanınması için çağrı yaptığını anımsatan Oğuz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’yi Türk Devletlerinin tanımasına yönelik girişimlerine ve ‘KKTC bayrağı Azerbaycan’da dalgalanacaktır’ sözüne vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in Azerbaycan temaslarının ardından özelikle Azerbaycan ve KKTC arasında siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Oğuz, bunlara yıllardır özlem duyulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve anı fotoğrafı çekildi.

PROTOKOL

İş birliği protokolü uyarınca taraflar, KKTC ve Azerbaycan yerel yönetimleri arasında eğitim, sağlık, gençlik ve spor, turizm, tarihi ve kültürel mirasın korunması, çevre, enerji, kültür ve sanat, alt yapı ve üst yapı, teknik ve insani yardım, bilgi teknolojileri ve ulaşım gibi konularında iş birliği yapmak amacıyla tecrübe paylaşımı, uzman değişimi programları gerçekleştirilecek ve iki tarafın da uygun gördüğü projeleri birlikte uygulamaya koyacak.

Protokol uyarınca taraflar KKTC ve Azerbaycan şehirleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin, yerel diplomasi kanalıyla gerçekleştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkileri kurulmasını destekleyecek ve teşvik edecek.

Taraflar yerel kalkınmanın sağlanması için iş insanları arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla yatırımcılara ve girişimcilere gerekli teşvik ve yardımı sağlayacak.