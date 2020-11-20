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Yerel vakalar Kormacit’ten

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Kuzey'de 2’si yerel 7 yeni korona virüs vakası daha tespit edildi. Yerel vakalarınGüney’e gidip gelen Kormacit köyündeki Maronitler’den olduğu öğrenildi

Yerel vakalar Kormacit’ten
 
Kuzey'de 7 yeni korona virüs vakası daha çıktı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1125 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
Öte yandan KKTC’de COVID -19 pandemisindeki durumu değerlendiren Ali Pilli, gidişatın iyi olduğunu söyledi.
Yerel vaka sayısının az olduğuna işaret eden Pilli, son günlerde görülen yerel vakaların Kormacit köyünden olduğunu, burada yapılan testlerde 6 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.
Çamlıbel ve çevre bölgelerde de testler yapıldığını söyleyen Pilli, bölgede pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.
Güney Kıbrıs’ta pozitif vakaların artışta olduğunu söyleyen Pilli, “Gerekirse sınır kapılarını kapatırız. Sağlık her şeyden önde gelir. Sağlık olmazsa ekonomini de olmaz” diye konuştu.
100 Rum hastanın KKTC’de tedavi edilmesi önerisinin, Rum yetkililer tarafından reddedilmesi konusunu değerlendiren Pilli, sağlığın siyaset dışında tutulması gerektiğini, işbirliği yapmanın önemli olduğunu belirtti.
KKTC’de şu anda yoğun bakımda COVID 19 hastası bulunmadığını belirten Pilli, tedavi gören hastaların durumlarının iyi olduğunu söyledi.
İlaç sıkıntısının aşıldığını söyleyen Pilli, Türkiye’den her türlü destek ve yardım alındığını 40 olan solunum cihazı sayısının 200’lere çıkarıldığını, önemli yol kat edildiğini ifade etti.
“SALGININ 2021 YAZINDA KONTROL ALTINA ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”
Bazı ülkelerde COVID 19 aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirten Pilli, “8. ayda aşının Kasım Aralık gibi bulunacağı öngörüsüne bulunmuştum bu öngörümde haklı çıktığım anlaşılıyor” diye konuştu.
Pilli, Çinli bir şirket tarafından Türkiye’de denenen aşının yüzde 95 oranında başarı sağladığını söyledi.
Aşı konusunda Türkiye ile işbirliğine gitmelerinin söz konusu olduğunu söyleyen Pilli, “Türkiye her konuda olduğu gibi bu konuda da yanımızdadır.” dedi.
Pilli, salgının 2021 yazında kontrol altına alınacağını düşündüğünü söyledi.
 
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