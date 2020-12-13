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Yerel vakalar hızla artıyor

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Yerel vakalar hızla artıyor
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.  
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.  
13 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:  
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13  
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5  
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  Yok
Yerel Vaka Sayısı: 8  
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 4  
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok  
Yapılan Toplam Test Sayısı: 285.486  
Toplam Vaka Sayısı: 1270  
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1117  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 147  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32  
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 114  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6  
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
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