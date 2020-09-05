Yerel vakalar artarken, okullar nasıl açılacak?

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gürkut, okulların açılması ile ilgili alınması gereken önlemleri açıkladı



Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, okulların açılması ile ilgili alınması gereken önlemleri açıkladı.

Gürkut'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Pandemi mücadelesi bireylerin yükümlülüğüne bırakılamaz. Toplumsal mücadele şarttır”

Son günlerde çok sayıda kişi ve kurum okulların açılması ile ilgili görüşümü sordu. Biz hiçbir dönemde sürekli olarak kapalı kalmayı savunmadık. Her zaman “hazırlıklı olmayı” savunduk. Ama istenilen düzeyde hazırlık ve organizasyon bir türlü yapılamadı.

Peki okullar ne olacak?

Yerel bulaş arttıkça okulları açmak zorlaşacaktır.

Okulların açılması ile salgının hızla yayılmasının engellenmesi için okullarda ve taşımacılıkta enfeksiyon kontrol tedbirleri mutlak uygulanmalı ve uygun şartlar (maske-mesafe-hijyen-eğitim vb) sağlanmış olmalıdır.

Sürekli denetim ve gözetim şarttır.

Ülkemizde okul çağı çocuklara okul sonrasında ve okula gitmeyecekleri günlerde risk grubunu oluşturan nene dedeler bakacaktır. Bu da onları riske atacaktır.

O zaman ne yapmalıyız?

Okullardaki düzenlemelerin yanı sıra;

1-Ülkeye girişte pozitif vakaları saptamada daha etkin yöntemleri uygulamaya koymalıyız;

bunun için yüksek riskli ülkelerden gelenlere karantina uygulaması, test yapacaklarımıza ise tek başına PCR yerine, PCR testleri ile Eliza testlerini eş zamanlı uygulamalıyız.

2-Ayrıca PCR test yapılan merkezlerdeki numune alma tekniği ve test çalışma tekniğini denetleyerek, standardize etmeliyiz.

3-Bu virüsü taşıyan kişiler sağlıklı olanlarla temas edince hastalığı onlara da bulaştırmaktadır. O zaman toplum içinde virüs taşıyanları, yani pozitif vakaları tespit edip diğer kişilerle temaslarını kesmeli, yani onları toplumdan izole etmeliyiz. Salgının yayılma hızının kontrol edilmesi için topluma yaygın olarak tarama testleri yapmamız gerekmektedir.

Bireysel tedbirlerin mutlak uygulanmasının yanı sıra, gerektiği yerde toplumsal tedbirleri de uygulamalıyız.

Pandemi mücadelesi bireylerin yükümlülüğüne bırakılamaz. Toplumsal mücadele şarttır."

