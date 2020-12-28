Yerel vaka sayısı yine yüksek

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2203 olduğunu, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

28 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 2203. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 14. Ülke dışından gelen vaka yok. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 1. Yerel vaka sayısı 13. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 10. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 323 197. Toplam vaka sayısı 1499. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1291. Tedavisi devam eden vaka sayısı 202. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 37. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 194. Toplam kaybedilen hasta sayısı 6. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1”