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Yerel vaka sayısı tırmanışta

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Yerel vaka sayısı tırmanışta
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2784 olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
25 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2784
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 30
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 384.919
Toplam Vaka Sayısı: 2071
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1793
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 183
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
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