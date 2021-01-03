Yerel vaka sayısı tırmanışta

Dün sabahtan bu sabaha son 24 saat içerisinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina servisine yaklaşık 40 yeni hastanın girişi yapıldı

KKTC'de son 24 saatte vakalarda büyük bir artış gözlemlendi.

Artan vakalar sonrasında Sağlık Bakanı Pilli, Tatar'la görüştü.

Dün sabahtan bu sabaha son 24 saat içerisinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina servisine yaklaşık 40 yeni hastanın girişi yapıldı.

Bugün Girne’de faaliyet gösteren bir hastanede PCR testleri yapan bir hemşire de Covid-19’a yakalandı.

Öte yandan Lefkoşa’da tüp bebek hastanesinde çalışan bir doktor, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu bir asker de pozitif çıktı.

4 ÖĞRETMEN DAHA POZİTİF!

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan doğrulattığımız bilgilere göre Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan öğretmenin temaslısı 4 öğretmeninin test sonuçları pozitif.

Okullardaki bulaşın önünü kesmek için yarıyıl tatili erkene çekilmesine rağmen toplamda 12 öğretmen ve 23 öğrenci Covid-19’a yakalandı.

PİLLİ, CUMHURBAŞKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Son 24 saatte arka arkaya gelen vakalardan sonra Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası yapılacak açıklama merakla bekleniyor.