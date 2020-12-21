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Yerel vaka sayısı patladı

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Bakan Pilli: “Toplam 3521 test yapıldı, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi”

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Yerel vaka sayısı patladı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3521 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
21 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3521
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 7
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 301.728
Toplam Vaka Sayısı: 1412
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1225
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 181
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 126
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 
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