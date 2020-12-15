Yerel vaka sayısı patladı

Son 24 saatte yapılan test sayısının 1714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlanırken, bu vakalardan 6'sı karantinadaki temaslılar, 8'i ise yerel vakalar olduğu bildirildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

15 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1714

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 289.051

Toplam Vaka Sayısı: 1295

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1140

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 149

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1