Yerel vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1714 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
15 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1714
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 289.051
Toplam Vaka Sayısı: 1295
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1140
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 149
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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