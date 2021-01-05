Yerel vaka sayısı azalmıyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3073 olduğunu, 14’ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
5 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3073
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 338.560
Toplam Vaka Sayısı: 1692
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1430
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 253
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 208
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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