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Yerel vaka sayısı artmaya devam ediyor

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Bakan Pilli "Toplam 2703 test yapıldı, 19'u yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi "

Yerel vaka sayısı artmaya devam ediyor
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2703 olduğunu, 19'u yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını,18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.
7 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2703
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 19
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 343. 854
Toplam Vaka Sayısı: 1735
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1456
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 270
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 222
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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