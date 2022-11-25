banner875
banner885
“Birilerinin canı yanmadan önlem alınmalı”
“Birilerinin canı yanmadan önlem alınmalı”
5 0
Ralli’de finalin adı Aveon Sigorta Rallisi oldu
Ralli’de finalin adı Aveon Sigorta Rallisi oldu
13 0
 
Yarasalarda yeni virüs
Yarasalarda yeni virüs
13 0
Trafikte eğitim şart
Trafikte eğitim şart
11 0
İspanya'dan 7 gollü şov
İspanya'dan 7 gollü şov
13 0
Avcılar isyanda
Avcılar isyanda
22 0
Okullarda salgın hastalık paniği
Okullarda salgın hastalık paniği
20 0
banner878

Yerel seçimlere yönelik siyasi partilerin aday belirlemesinde bugün son gün

banner476

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik hazırlanan takvim doğrultusunda bugün siyasi partilerin aday belirlemesinin son günü.

banner825
Yerel seçimlere yönelik siyasi partilerin aday belirlemesinde bugün son gün

Aday belirleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 28 Kasım Pazartesi günü adaylık için başvurular başlayacak ve bir gün sonra 29 Kasım Salı günü adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Daha sonra İlçe Seçim Kurulları ilçelerde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek.

Adaylar, 3 Aralık Cumartesi günü kesinleşecek, oy pusulaları düzenlenecek ve BRT konuşmaları için adaylar arasında yapılacak adçekme sonuçları duyurulacak.

Kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık Pazar günü ilan edilecek. İlçe seçim kuralları kendi ilçelerinde kesinleşen adayları ilan edecek ve duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında adçekilecek. Siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü olarak da 4 Kasım Pazar günü belirlendi.

Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.