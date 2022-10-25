Yerel seçimlere 18 belediye ile gidilecek

Anayasa Mahkemesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yla ilgili yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti. Buna göre, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilecek



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, CTP'nin dava açtığı Yasa maddelerinden bazılarının yürürlüğe girmediğinden değerlendirmeye almadı, yürürlüğe giren 4. ve 6. maddelerinin ise Anayasa’ya aykırı bulunmadığına karar verdi.

Bu kapsamda 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçimlere 18 belediyeyle girilecek.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasanın 11’inci maddesine göre sadece 4’üncü ve 6’ncı maddelerin, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdiğini ve şu anda yürürlükte olduğunu belirterek, kararın sadece bu maddelere ilişkin alındığını, diğer kararların yürürlükte olmamasından dolayı ara emrine gerek olmadığını bildirdi.

5 Yüksek Mahkeme yargıcının 4'ü söz konusu maddelerde Anayasa’ya aykırılık tespit etmezken, 1 yargıç maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde görüş belirtti. Söz konusu karar oy çokluğuyla alındı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Covid-19 pozitif olmasından dolayı duruşmaya çevrim içi olarak katıldı.

Söz konusu maddelerin Anayasa’ya uygun olduğunu dile getiren karar, Yüksek Mahkeme Yargıcı Tanju Öncül tarafından okundu. Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu ise maddelerin Anayasa’ya uygun olmadığı yönündeki kararını okudu.

Yargıç Öncül, belediyelerin tüzel kişiliğinin seçimle kazanılacağını vurgulayarak, söz konusu maddelerde yürütme bakımından hukuka aykırılık açıkça görülmediğini belirterek, yürütmenin durdurulmasına yönelik bir emir verilmemesini uygun bulduklarını açıkladı.

Yargıç Çiftçioğlu ise, söz konusu maddelerin yarattığı belirsizlik ve çelişkilere değinerek, söz konusu maddelerin, derin bir inceleme gerektirmeksizin, Anayasa’nın 1’inci, 113’üncü ve 119’uncu maddelerine aykırı olduğuna inandığını söyledi.

18 BELEDİYE VE BELEDİYELERE BAĞLI YERLEŞİM YERLERİ

Cumhuriyeti Meclisi'nin 24 Ağustos 2022 tarihli Sekizinci Olağanüstü Birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa" Resmi Gazete’de 7 Eylül’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’ya göre, 18 belediye ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şu şekilde:

1-Lefkoşa Türk Belediyesi (9 köy) - Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet

2-Gazimağusa Belediyesi (4 köy) - Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka

3-Girne Belediyesi (9 köy) - Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu

4-Güzelyurt Belediyesi (14 köy) – Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı

5-İskele Belediyesi (22 köy)- Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca

6-Lefke Belediyesi (22 köy)- Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy

7-Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi (22 köy)- Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Mineraliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale

8-Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi (20 köy)- Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka

9-Erenköy-Karpaz Belediyesi (14 köy)- Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz

10-Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi (10 köy)- Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan

11-Geçitkale-Serdarlı Belediyesi (16 köy)- Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere

12-Mesarya Belediyesi (9 köy)- Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy

13-Gönyeli –Alayköy Belediyesi (7 köy)- Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere

14-Yeniboğaziçi Belediyesi (8 köy)- Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova

15-Çatalköy-Esentepe Belediyesi (6 köy)- Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli

16-Dikmen Belediyesi (13 köy)- Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğaz Köy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek

17-Tatlısu Belediyesi (1 köy)- Tatlısu

18-Beyarmudu Belediyesi (7 köy)- Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik.



