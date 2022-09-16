UBP ile CTP'nin birlikte sunduğu, “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022’de yapılmasına ilişkin karar önerisi” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda oybirliğiyle kabul edildi.
Karar Önerisi uyarınca, yerel seçimler 25 Aralık’ta yapılacak, yerel yönetimler ‘işgüder organlar’ olarak o tarihe dek görevlerini yapmaya devam edecek.
Karar, CTP’nin ‘Belediyelerin Birleşmesi’ne ilişkin yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürme hakkına da halel getirmeyecek.
Yerel seçime ilişkin karar önerisinin onaylanmasının ardından Meclis Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın katılımı ile kapalı oturuma geçti.
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