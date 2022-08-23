Yerel seçim için geri sayım

Bugün itibarıyla “Yargı aksi yönde karar almazsa” seçimlere 97 gün kaldı. Hükümetin hesapları tutarsa 28 belediye yerine 18 belediyede seçim yapılacak. Lefkoşa’daki yarış kıran kırana geçecek



Belediyelerin sürekli gündemde olduğu bugünlerde 27 Kasım’da yapılması planlanan yerel seçimler için heyecan giderek artıyor. Bugün itibarıyla, “Yargı aksi yönde karar almazsa” seçimlere “97” gün kaldı.

Haziran’da yapılması gereken ancak, “yasal olmayan şekilde” ertelendiği belirtilen seçimler için muhalefet mahkemeye başvuruda bulunmuştu. İktidar partileri ise ertelenen seçimler için “Belediyelerde reform yapma isteğini ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı gerekçe göstermişti. Siyasi partiler bir yandan aday belirleme çalışmalarına hız verirken bir yandan da hem mahkemeden çıkacak kararı hem de Meclis’te fırtınalar koparan “birleştirme” yasa tasarısının akıbetini izliyor.

Özellikle muhalefet partileri “hükümet reform yapmada ciddiyse, Belediyeler Yasası’nda bunu yapabileceğini” savunuyor.

Ancak, UBP-DP-YDP üçlüsünün belediyelerin sayısını 28’den 18’e indiren tasarıyı muhalefetin tüm karşı çıkışlarına rağmen geçireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Siyasi çevreler, hükümette iyice yıpranan ve yerel seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayacağını hesaplayan UBP ve koalisyon ortaklarının, “Birleştirmeyle güçlü bölgelerden güçsüz bölgelere oy taşıma hesabı içerisinde” olduklarını da iddia ediyor.

LEFKOŞA’DA KIRAN KIRANA YARIŞ…

Seçimlerde en ciddi siyasi kapışmanın hem aday belirleme sürecinde hem de seçimde Lefkoşa’da geçmesi bekleniyor. Başkent belediyesinin siyasi partilere kazandırdığı itibarı hesaba katan siyasiler, büyük yarış için strateji geliştirmeye çoktan başladı. Basına yansıyan haberlere göre, partiler arasında “şimdilik” seçim birlikteliği ufukta yok. Hem iktidar ortaklarında hem de muhalefette Lefkoşa’da aday gösterme eğilimi ağır basıyor. LTB Başkanı TDP’li Mehmet Harmancı henüz adaylığı konusunda renk vermedi ancak, ana muhalefet CTP’de aday adaylığı için milletvekili Sıla Usar ve Olgun Olguner “yarışta varız” dedi. UBP’nin birden çok adayı MYK’ya sunulacağını bildirirken, DP, YDP ve HP’den şimdilik “seçime katılacağız” açıklaması geldi. Öte yandan CTP’nin kalesi olarak bilinen Gönyeli Belediyesi’nde ise Ulusal Birlik Partisi, Ahmet Benli’nin karşısına Hüseyin Amcaoğlu gibi güçlü bir rakip çıkarmaya hazırlanıyor.

