Yerel bulaşta korkutan artış

Korona virüste iç bulaş hızla yayılıyor. Ülkede dün 8’i yerel olmak 13 yeni vaka daha çıktı. Aralık ayının başından bugüne kadar ise 42’si yerel 162 Covid-19 vakası tespit edildi

LTB Temizlik Şubesi’nde çalışan bir şoförün, Güzelyurt’ta Şehit Turgut Ortaokulu’nda ailesi Covid-19 olan bir öğrencinin ve Cihangir’deki vakanın temaslısının testi pozitif çıktı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde pozitif çalışanın temaslısı olması nedeniyle karantinaya alınan Başhekim Dr. Özyılkan dün akşam yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı



Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresinin önceki gün korona virüse yakalanmasının ardından birçok ameliyat iptal edildi. Hastane içi bulaştan endişe duyulurken, yatılı tüm hastalara yapılan PCR testleri negatif çıktı



Uzmanlar ise bir kez daha vatandaşları uyardı. Dr. Dizdarlı, vatandaşa çağrıda bulunarak “Yılbaşında herkes evinde otursun” ifadelerini kullanarak “Çekirge bir atlar iki atlar. Şans her zaman yanımızda olmayabilir. İpin ucu kaçabilir” açıklamasını yaptı



Aralık geldi yerel vakalar arttı



Kış mevsiminin başlaması ile birlikte KKTC’de yerel vaka artışı yaşandığı gözlemlenirken, vefat sayısının 6’yı geçmemesi teselli oldu



Ülkemizde Aralık ayına girilmesi ile birlikte yerel vaka sayısında artış meydana geldi. KKTC’de 1 Aralık-12 Aralık tarihleri arasında 36’sı yerel olmak üzere toplam 149 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vaka bildirilerinden derlediğimiz bilgilere göre 2 haftalık süre içerisinde toplam 19 bin 98 test yapıldı.

1 Aralık tarihi 21 vaka ile 2 haftalık süreçte en çok vaka kaydedilen gün olarak kayda geçerken 3 Aralık tarihinde 2 hasta yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakıma alınan hastalardan biri 5 gün sonra hayatını kaybederken aynı gün diğer yoğun bakım hastanı normal servise geçirildi. 12 günlük süreçte 90 vaka ise iyileşerek taburcu edilirken 10 Aralık tarihinde ise 1 hasta yoğun bakıma alındı.



TOPLAM VAKA SAYISI 1257…

KKTC’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden bugüne toplam 1257 vaka kayda geçerken toplam vefat sayısı 6.

Ülkemizde pandemi sürecinde toplam 284 bin 102 test yapılırken toplamda bin 113 kişi korona virüsü yeni.

Şuanda KKTC’de tedavisi devam eden vaka sayısı ise 138. 1 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

